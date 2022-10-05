В Кропивницком в суд направили обвинительный акт в отношении командира роты обеспечения воинской части по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 1 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

Установлено, что за решение вопроса о прохождении военной службы командир получал от подчиненного военнослужащего неправомерную выгоду в сумме 20 тыс. гривен.

16 сентября во время совершения преступления мужчину задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.

17 сентября задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Учитывая безоговорочную полученность доказательств, офицер полностью признал свою вину.

Напомним, ранее сообщалось, жителей каких городов могут скоро попросить эвакуироваться.

Также сообщалось, что назван город, где ВСУ могут вломить оккупантам в ближайшее время.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Сети показали, что осталось от колонны оккупантов после встречи с ВСУ.