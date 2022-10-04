Об этом, какк пишет Politeka.net, в традиционной беседе с Марком Фейгиным заявил советник ОП Алексей Арестович.

Так, Арестович отметил, что у Сватово есть все шансы "влететь по-крупному". Также он сообщил, что в городе собралась «сборная солянка» военных формирований рф «из косых и кривых».

«Поэтому вполне может быть, что там мы победим. Предлагаю не порождать ложные надежды и завышенные ожидания, а просто смотреть, как оно будет», - призвал Арестович.

А вот до освобождения Лисичанска и Северодонецка, по словам советника ОП, еще долго.

"Существует вариант, по которому, например, посыпалась российская оборона с испуга под Севердонецком и Лисичанском — они просто сбежали и мы заняли пустые места. Но там не самые последние парни дерутся южнее Лисичанска", - пояснил советник Офиса президента.

Добавим, что руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты в Сватово собрались держать оборону в местной психиатрической больнице. Для этого они вывозят людей, находившихся в указанном медучреждении.

Гайдай объяснил, что больница имеет хорошую сеть подземных комнат, поэтому выбор россиян ясен.

"Но это их все равно не спасет", – уверен Гайдай.

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщили, что подразделения недавно сформированного и перемещенного на территорию Украины 3 армейского корпуса не в состоянии эффективно выполнять задачи по назначению.

Устаревшее и непригодное к использованию вооружение и военная техника, самовольное оставление позиций и отказ от выполнения боевых задач личным составом, употребление алкогольных напитков, систематические нарушения военной дисциплины являются основными причинами деморализации военнослужащих подразделений РФ указанного соединения, - заявиили в ВСУ.

Напомним, ранее в Сети показали, что осталось от колонны оккупантов, которые пытались вырваться из Лимана.

Также был опубликован отрывок из дневника оккупанта с описанием боев и расстрела своей же колонны.

Кроме того, Politeka.net писала, что Путин тяжело болен и с каждым днем его состояние ухудшается.