Украина начинает процесс вступления Украины в НАТО, официальная заявка уже в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава фракции «Слуга народа», глава переговорной делегации с россией Давид Арахамия.

«До этого, 4 марта, в самый пик ужасающих новостей, на ужине Президент сказал нам, что мы станем членами НАТО и ЕС до конца войны. Признаюсь честно, тогда я не мог себе представить. До войны на неформальных встречах западные послы off the records прямо говорили, что не хотят ссориться с россией из-за наших намерений. Но ситуация кардинально изменилась, когда весь мир увидел, что наши Вооруженные силы могут сделать с распиаренной «второй армией мира», – подчеркнул Арахамия.

По его словам, процесс вступления запущен и обратной дороги нет.

«Берем опыт работы, полученный при обретении статуса кандидата на вступление в ЕС, и идем вперед семимильными шагами. Тем более, мы уже не сами. Нас публично поддержали 11 стран», - сообщил Арахамия.

Среди них Канада, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Литва, Эстония, Латвия, Хорватия, Черногория, Северная Македония.

Напомним, 4 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об отказе от переговоров с Россией, пока страну возглавляет Владимир Путин.

"Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В.Путиным", - говорится в указе, подписанном Зеленским.

Напомним, минувшей ночью дроны-камикадзе атаковали Киевщину.

Также напомним, что появилась информация, что Путина готовятся отстранить от власти.

Кроме того, Politeka.net писала, что после разгрома в Лимане оккупантов ждет новая кстастрофа.