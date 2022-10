Всего Линн номинировали около 18 раз, а за всю свою карьеру артистка выпустила более 60 альбомов.

"Наша драгоценная мама, Лоретта Линн, мирно умерла во сне сегодня утром, 4 октября, дома, на своем любимом ранчо в Харрикейне Миллсе", - сообщили родственники звезды.

Члены семьи Лоретти Линн попросили прессу их не беспокоить, уточнив, что информация о панихиде будет объявлена ​​позже, пишет агентство Associated Press.

Артистка стала известна в 1966 году после выхода песни Don't Come Home A Drinkin' (With Lovin' on Your Mind). Кроме того, Линн в 1976 году выпустила автобиографическую книгу "Дочка Шахтера", по которой в 1980-м поставили кинофильм, получивший премию "Оскар".

Родившаяся в бедной семье шахтера Лоретта Линн вышла замуж в 15 лет, а уже в 16 впервые стала мамой. В 34 лет Линн уже была бабушкой.

Мужем певицы был менеджер талантов Оливер Лин, которому в Голливуде за многочисленные измены жене дали прозвище "бабник".

В браке с Оливером Лоретта провела почти 50 лет, пока он не умер в 1996 году в 69-летнем возрасте.

В автобиографии Still Woman Enough и во время интервью с CBS News певица рассказала, что ей было известно о многочисленных супружеских изменах со стороны мужа, а также о том, что однажды он покинул ее во время родов.

Они часто ссорились и дрались, но Лоретта сказала, что «он ни разу не ударил меня так, чтобы я не ударила его дважды».

Лоретта родила от Оливера шестерых детей, среди которых сестры-близнецы Пегги Джин и Патси Эйлин Лин. В 1984 году в семье певицы произошла трагедия – в 34-летнем возрасте погиб сын Линн Джек Бенни. Мужчина пытался перейти вброд Дак-Ривер на семейном ранчо в Теннесси. В 2013 году от эмфиземы скончалась дочь Линн, Бетти Сью.

По состоянию на август 2017 года Лоретта Линн имела 27 внуков и 16 правнуков.

