Как сообщает СNN, бойня произошла в детском саду на северо-востоке Таиланда, среди жертв много детей.
Стрельба произошла в Центре развития ребенка в районе Утайсаван На Кланг провинции Нонг Буа Лампху, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.
По данным местных СМИ, преступник является бывшим полицейским. Убийца был вооружен огнестрельным оружием и ножами.
Он напал на детей во время тихого часа и затем скрылся. Сообщается, что среди жертв атаки 23 ребенка.
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На место трагедии съехались родственники погибших.
ОБНОВЛЕНО:
Бывший полицейский, застреливший 32 человека в яслях на севере Таиланда, убил своих жену и ребенка и покончил с собой, сообщает местное телевидение.
Напомним, в Черновцах преступинк застрелил 22-летнюю полицейскую и ранил ее напарника. Спустя несколько дней, 6 октября, злоумышленник погиб во время задержания.
Также сообщалось о массовом убийстве в школе российского города Ижевск.
Кроме того, Politeka.net писала о том, что оккупанты на Харьковщине расстреляли колонну машин с гражданскими.