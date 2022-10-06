Трагедия произошла в одном из детских садов Таиланда, там неизвестный открыл стрельбу, убив не менее 32 человек.

Как сообщает СNN, бойня произошла в детском саду на северо-востоке Таиланда, среди жертв много детей.

Стрельба произошла в Центре развития ребенка в районе Утайсаван На Кланг провинции Нонг Буа Лампху, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

По данным местных СМИ, преступник является бывшим полицейским. Убийца был вооружен огнестрельным оружием и ножами.

Он напал на детей во время тихого часа и затем скрылся. Сообщается, что среди жертв атаки 23 ребенка.

На место трагедии съехались родственники погибших.

ОБНОВЛЕНО:

Бывший полицейский, застреливший 32 человека в яслях на севере Таиланда, убил своих жену и ребенка и покончил с собой, сообщает местное телевидение.

Напомним, в Черновцах преступинк застрелил 22-летнюю полицейскую и ранил ее напарника. Спустя несколько дней, 6 октября, злоумышленник погиб во время задержания.

Также сообщалось о массовом убийстве в школе российского города Ижевск.

Кроме того, Politeka.net писала о том, что оккупанты на Харьковщине расстреляли колонну машин с гражданскими.