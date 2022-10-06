Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что из россии, начиная с первого дня объявления мобилизации, выехало в два раза больше граждан, чем было мобилизовано. Об этом он рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам Данилова, Украине известно количество граждан российской федерации, которые на сегодняшний день призваны в рамках "частичной" мобилизации.

"Нам также известно, что количество граждан призывного возраста, покинувших рф, вдвое превышает количество мобилизованных. Мы понимаем, где они находятся, понимаем, каким образом на сегодняшний день они имеют желание формироваться. Но я хочу заметить, что в последнее время, после того, как путин совершил такую большую ошибку, прежде всего для своего политического будущего и для России, количество желающих воевать против нашей страны уменьшается в геометрической прогрессии", – подчеркнул секретарь СНБО.

Кроме того, Алексей Данилов рассказал, что в россии начинаются локальные протесты и бунты против мобилизации. А количество готовых умирать за идеи путина сильно сократилось. "У нас есть огромное количество информации об отказе военных воевать, учиться", - подчеркнул он.

Секретарь СНБО напомнил, что в Украине действует государственный проект "Хочу жить", в рамках которого российские военные могут сдаться в плен и спасти свои жизни. "Украина – цивилизованная страна, где Женевские конвенции работают в отношении всех граждан, советуем россиянам сдаваться в плен на горячую линию", – добавил он.

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