С начала объявленной путиным мобилизации россию покинули тысячи мужчин призывного возраста. А некоторые для того чтобы "откосить" от армии готовы платить деньги. Об этом рассказала заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, сообщается в телеграмм-канале МО Украины.

По словам замминистра, некоторые российские мужчины прибегают к самоувечью, симулировали болезни и даже были готовы получить справку о непригодности из психиатрических отделений больниц. Кроме того, оказалось, что российское министерство обороны не способно качественно организовать обеспечение мобилизованных всем необходимым, поэтому большинство снаряжения они покупали за свой счет.

"Подготовка призванных проводилась в очень сжатые сроки или их вообще сразу из военкоматов направляли в районы проведения боевых действий. Уже известны факты гибели и попадания в плен этой категории российских военнослужащих", - рассказала Маляр.

Отметим, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что из россии, начиная с первого дня объявления мобилизации, выехало в два раза больше граждан, чем было мобилизовано. По словам Данилова, Украине известно количество граждан российской федерации, которые на сегодняшний день призваны в рамках "частичной" мобилизации.

Секретарь СНБО напомнил, что в Украине действует государственный проект "Хочу жить", в рамках которого российские военные могут сдаться в плен и спасти свои жизни. "Украина – цивилизованная страна, где Женевские конвенции работают в отношении всех граждан, советуем россиянам сдаваться в плен на горячую линию", – добавил он.

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