рссия превращает детские площадки в места боевых действий.

Об этом пишет журналист Василий Голод. Да, свидетелем очередной ракетной атаки стал 9-летний киевлянин.

"С раннего детства Аскольд играет на детской площадке в парке им. Шевченко. На месте его любимых качелей теперь вырва от ракеты. О жестокости войны 9-летний мальчик говорит как взрослый", - отметил журналист.

По словам малыша Аскольда, ему было больно. Ибо не мог представить, что такое может произойти.

"Я не думал, что эти качели когда-нибудь взорвутся. Но я уже и не такое видел. Мне не страшно, потому что я украинец - а украинцам ничего не страшно", - говорит юноша.

Росія перетворює дитячі майданчики на місця бойових дій. З раннього дитинства Аскольд грається на дитячому майданчику у парку ім. Шевченка. На місці його улюбленої гойдалки тепер вирва від ракети. Про жорстокість війни 9-річний хлопчик говорить як дорослий. pic.twitter.com/QIWOpQqtb2 — Vassili Golod (@VassiliGolod) October 14, 2022

Напомним, ранее стали известны личности россиян, которые погибли на мосту в момент взрыва - устраивали экскурсии для жены Кадырова.

Также сообщалось, что выяснился груз, который перевозил взорвавшийся на мосту грузовик.

У Путина обвинили своих же во взрыве.