рссия превращает детские площадки в места боевых действий.
Об этом пишет журналист Василий Голод. Да, свидетелем очередной ракетной атаки стал 9-летний киевлянин.
"С раннего детства Аскольд играет на детской площадке в парке им. Шевченко. На месте его любимых качелей теперь вырва от ракеты. О жестокости войны 9-летний мальчик говорит как взрослый", - отметил журналист.
По словам малыша Аскольда, ему было больно. Ибо не мог представить, что такое может произойти.
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"Я не думал, что эти качели когда-нибудь взорвутся. Но я уже и не такое видел. Мне не страшно, потому что я украинец - а украинцам ничего не страшно", - говорит юноша.
Напомним, ранее стали известны личности россиян, которые погибли на мосту в момент взрыва - устраивали экскурсии для жены Кадырова.
Также сообщалось, что выяснился груз, который перевозил взорвавшийся на мосту грузовик.