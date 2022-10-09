У путіна звинуватили своїх же в підриві Кримського мосту: "Кремль наказав Міноборони рф..."

Кремль робить Міноборони рф цапом-відбувайлом за вибух на Кримському мосту та інші невдачі російських військових.

Це робиться, щоб відвести провину від володимира путіна, на адресу якого почала звучати критика. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Міноборони росії не робило офіційної заяви щодо підриву Кримського мосту. В ISW зазначили, що російське видання Meduza повідомило, що адміністрація президента рф розіслала російським ЗМІ керівництво про те, як належним чином применшити серйозність пошкоджень мосту. Також не виключено, що Кремль наказав Міноборони рф зберігати мовчання щодо інциденту.

Крім того, російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що рф повинна "почати ударну кампанію по найважливішій інфраструктурі України замість того, щоб прислухатися до обіцянок Міноборони росії".

У росії багато хто відзначив, що путін і його найближче оточення не змогли негайно відреагувати на підрив мосту і, як уточнили американські аналітики, вперше висловили пряму критику на адресу російського диктатора.

Наприклад, один із військових блогерів попередив, що якщо путін не зробить дій у відповідь, це «буде прийнято за слабкість самого президента». Інший блогер зазначив, що з боку Кремля лицемірно закликати росіян згуртуватися навколо путіна, якщо він не може прокоментувати важливі події, такі як аварія крейсера «Москва», обмін полоненими, зокрема бійцями «Азовсталі», або розвал харківської лінії фронту.

Нагадаємо, СБУ та Міноборони відреагували на підрив Кримського мосту.

Як повідомляла Politeka, момент підриву Кримського мосту потрапив на відео, з'явилася реакція путіна.

Також Politeka писала, що з'явилися деталі масштабної НП в Іловайську, у окупантів великі проблеми.