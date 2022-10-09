Вантажівка, що вибухнула на Кримському мосту, була зареєстрована на Саміра Юсубова з Краснодарського краю, а за кермом фури був його дядько - Махір Юсубов.

У день вибуху Махір Юсубов перевозив плівку з Армавіру до Сімферополя на замовлення компанії ТЕК-34. Він міг бути на Кримському мосту 7 жовтня, але зупинився поспати за кілька кілометрів від нього. Про це повідомляє Baza.

Замовлення водій знайшов через біржу, де клієнти шукають перевізників. У документах на вантаж було зазначено плівку вагою 21 тонну, укладену на палети. За перевезення Юсубову мали заплатити 48 тисяч рублів.

Раніше водій із «ТЕК-34» не працював, це була його перша поїздка для цієї компанії. Заявку він ухвалив 6 жовтня, а вже наступного дня завантажився в Армавірі.

"Цікаво, що доїхати до Сімферополя Юсубов міг за один день - і тоді він би перетинав міст 7 жовтня. Але за кілька кілометрів від поста на мосту Юсубов зупинився, щоб поспати. Про це він розповів рідним, після чого вимкнув телефон", - сказано у повідомленні.

Вантажівка, яка, ймовірно, вибухнула на Кримському мосту, була оформлена на племінника Юсубова. Чоловік переоформив машину через аварію з бензовозом, в яку він потрапив поряд з Казанню. Після ДТП він залишився винен грошей, і щоб машину не заарештували і на ній можна було працювати як раніше, записав її на племінника.

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