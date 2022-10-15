В Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ появилось видео, где можно увидеть зенитные установки С-60 40-х годов.
"Очередная партия доисторического дер*ма, которое кацапы тянут на фронт. Это зенитные установки С-60", - говорится в сообщении.
Ранее этот комплекс в России находился на консервации, но на вооружении армии рф он стоял еще в начале 2000-х.
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Ранее сообщалось, что в полночь с 14 на 15 октября противовоздушной обороной Воздушных Сил уничтожены семь воздушных целей.
Как сообщили в воздушных силах Вооруженных сил Украины, украинские защитники сбили вражеский ударный вертолет на юге Украины.
Также в течение 30 минут ликвидировано 6 дронов-камикадзе "Shahed-136".
Иранские беспилотники сбивали на юге и на востоке нашей страны.
В течение 30 минут в начале суток на юге Украины уничтожен российский ударный вертолет и один дрон-камикадзе. Еще пять иранских БПЛА ликвидировали защитники украинского востока.
Напомним, назван месяц, когда войска могут вторгнуться в Украину из Беларуси.
Также сообщалось, как сейчас выглядит Крымский мост после сильного взрыва - фото со спутника.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ поделились успехами на фронте: 6 дронов-камикадзе и вертолет за 30 минут.