Напомним, в результате взрыва Крымский мост частично обрушился.
На новых снимках видно, как идет ремонт как на железнодорожной ветке Крымского моста, так и на поврежденных участках пролета для автомобилей.
Спутник также зафиксировал транспортные средства, движущиеся по мосту, а также паром, который перевозит грузовики через Керченский пролив.
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«Это будет очень интересно, так как мост построила голландская компания. В России нет инженерной экспертизы для больших пролетов мостов такого типа», «Ударьте еще раз!», «Не так быстро, надо дождаться полного ремонта!», «Время Химарса?», - обсуждают кадры в Сети.
Отметим, Служба контрразведки Болгарии SANS расследует заявления России о том, что грузовик, якобы взорвавшийся на Крымском мосту, прибыл из этой страны.
"У нас нет возможности узнать, что произошло в субботу на мосту, что привело к взрыву, каковы причины. Вы знаете достоверность стольких так называемых "расследований" в России. Я бы не стал доверять тому, что они говорят", - заявил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано.
Стано напомнил, что Крым - это часть Украины, а Керченский мост - незаконный объект.
Напомним, ранее стали известны личности россиян, которые погибли на мосту в момент взрыва - устраивали экскурсии для жены Кадырова.
Также сообщалось, что выяснился груз, который перевозил взорвавшийся на мосту грузовик.