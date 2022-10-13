Напомним, в результате взрыва Крымский мост частично обрушился.

На новых снимках видно, как идет ремонт как на железнодорожной ветке Крымского моста, так и на поврежденных участках пролета для автомобилей.

Спутник также зафиксировал транспортные средства, движущиеся по мосту, а также паром, который перевозит грузовики через Керченский пролив.

In #Crimea, today’s imagery shows repairs in progress on both the rail line of the Crimea Bridge as well as on damaged sections of the road/vehicle bridge span. Vehicles can be seen traveling along the bridge & nearby a ferry transporting trucks across the #KerchStrait. pic.twitter.com/p4lhRHQZ0C — Maxar Technologies (@Maxar) October 12, 2022

«Это будет очень интересно, так как мост построила голландская компания. В России нет инженерной экспертизы для больших пролетов мостов такого типа», «Ударьте еще раз!», «Не так быстро, надо дождаться полного ремонта!», «Время Химарса?», - обсуждают кадры в Сети.

Отметим, Служба контрразведки Болгарии SANS расследует заявления России о том, что грузовик, якобы взорвавшийся на Крымском мосту, прибыл из этой страны.

"У нас нет возможности узнать, что произошло в субботу на мосту, что привело к взрыву, каковы причины. Вы знаете достоверность стольких так называемых "расследований" в России. Я бы не стал доверять тому, что они говорят", - заявил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано.

Стано напомнил, что Крым - это часть Украины, а Керченский мост - незаконный объект.

Напомним, ранее стали известны личности россиян, которые погибли на мосту в момент взрыва - устраивали экскурсии для жены Кадырова.

Также сообщалось, что выяснился груз, который перевозил взорвавшийся на мосту грузовик.

У Путина обвинили своих же во взрыве.