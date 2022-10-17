Так, в Укроборонпроме напомнили, что 17 октября Киев в очередной раз подвергся атаке ударными беспилотниками «Герань-2», известным как «Шахед-136». Большинство вражеских БПЛА были успешно уничтожены, но к сожалению, не все.

«Дальность – 1000 км, вес боевой части – 75 кг. Завершаем разработку», - коротко сообщили в Укроборонпроме характеристики будущего беспилотника.

В комментариях к посту украинцы высказваются относительно того, что Украина нуждается в тысячах таких беспилотников и гневаются из-за того, что все разрабатывается очень медленно.

«Не слишком ли велик будет, учитывая ттх? Шансов пройти русский ппо слишком мало. Нужно делать по аналогии с Шахед-136 – максимально незаметный, летящий на малых высотах, максимально дешевый, без лишних функций, очень массовый», «О, это нам надо и побольше», «Если окажется действенным оружием, хорошо бы дать ему название "Конотоп" - в честь известной битвы украинских казаков с московитами», «Лучше бы ничего не постили, а просто сделали», «Завершают разработку они… На колене рисуют эскиз, который торжественно на слайдах представят в фб», «Гениальный пост на восьмом месяце войны», «Вашу деятельность до полномасштабного вторжения необходимо расследовать соответствующими следственными органами. И установить ответственных за тот факт, что эти разработки только на 8 месяце войны появляются», - высказываются украинцы в комментариях.

В свою очередь политический эксперт, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко назвал заявление Укроборонпрома «сказками белого бычка».

«… Атаки мопедами - не агония, это реальность из-за которой гибнут люди. Вы даже такие "мопеды" сериями в сотни единиц не можете произвести, конструкторы хе*овы. Потому начинаете сразу искать, где бы отпилить бабло. Гусев (Юрий Гусев - Генеральный директор Государственного концерна «Укроборонпром») сегодня это самый презираемый в оборонном секторе человек, потому что путается у всех под ногами, ни что не способен организовать и только мешает. Вопрос - мы точно нацелены выиграть войну с такими кадрами?

Нужно отменить запрет на производство ударных дронов частными компаниями. Сегодня за это светит уголовка. Если мы снимем этот запрет, то частный сектор быстро наделает этот сектор, только давайте заказ. Да я сам готов собрать миллионы долларов под такое производство», - отметил Романенко в своем телеграм-канале.

Отметим, что на данный момент известно о трех погибших в результате атаки дрона на жилой дом в центре Киева.

«Среди погибших в результате утренней атаки дронов-камикадзе кафиров на жилой дом, погибла молодые семья. Им было всего по 34 года, женщина была на 6 месяце беременности. Третьей жертве террористического акта россии – 59 лет», - сообщили в КМДА.

Напомним, выяснилось, кто и по какому сценарию может ликвидировать Путина.

Также сообщалось, что в зоне атаки дронов оказался дом украинского телеведущего.

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