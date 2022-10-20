Россияне могут нанести удар по Каховской гидроэлектростанции и обвинить в этом украинскую сторону.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны.

По их мнению, оккупанты могут взорвать дамбу, чтобы остановить контрнаступление ВСУ и использовать наводнение для прикрытия своего отступления из Херсонской области.

Эксперты не исключают, что Кремль может нанести удар по дамбе под чужим флагом.

Напомним, что тем временем дод видом наступления ВСУ коллаборанты пытаются заставить местное население выехать с Херсонщины. Не исключено, что всех их ждет фильтрация и депортация в отдаленные уголки РФ, как это было с жителями Мариуполя.

Аналитики отмечают, что россия от депортации не получит экономической выгоды, однако сможет нанести вред украинской экономике, когда ее нужно будет восстанавливать после войны и нужны будут рабочие руки. Также Кремль сможет нанести удар и по искоренению украинской национальности и культуры.

Кроме того, не исключается, что мужское население Херсонщины будет принудительно мобилизовано.

В свою очередь британская разведка сообщает, что российские власти серьезно рассматривают вариант вывода войск из Херсонской области.

Additional Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 October 2022



Russia would rely heavily on military pontoon ferry units during any withdrawal across the Dnipro river.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ILsUwLvIiG — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 20, 2022

В Минобороны Великобритании считают, что недавние заявления генерала Суровикина о "непростых решениях" по Херсону, вероятно, являются попыткой подготовить информационные условия для отступления войск рф за Днепр.

В разведке предположили, что выходить они могут по баржевому мосту и понтонным переправам.

Добавим, ранее депутат Херсонского облсовета, военный ТрО Сергей Хлань сообщил, что оккупанты распространили информацию о том, что происходит "аварийный сброс воды" на ГЭС. Таким образом враг пытается нагнетать ситуацию по поводу возможного подрыва дамбы.

"Я думаю, что оккупанты на это не пойдут. И во-вторых, если взорвать дамбу, то будет затоплена Левобережная часть Херсона, где сейчас оккупанты нарывали и планируют свои укрепления после ухода с правого берега", - сообщил Хлань.

Напомним, оккупанты готовятся к "контрнаступлению" на одном из направлений, свозят "мобиков" и "вагнеровцев".

Также сообщалось, что семья украинского певца оказалась в оккупации, выжить удалось не всем.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Кремле за спиной Путина начали делить власть.