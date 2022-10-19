Об этом сообщил Специальный агент военной разведки США в отставке Дэвид Дебатто в интервью 24 каналу.

По его словам, время правления Путина заканчиваются и в коридорах Кремля это понимают. Эксперт также уверен, что политическая кончина российского лидера неизбежна.

"За спиной у Путина фактически начинают делить власть. Те, кто знают, что Путин не вечен, начинают задумываться о собственном будущем. Данные поступают и от этих людей, что не могло бы случиться 2-3 года назад. Мы получает достаточно хорошие данные, поэтому то, что временами попадает в прессу, – это так, мелочи в сравнении с тем, что мы знаем. Но даже то, что попадет в СМИ, поступает от надежных источников, о которых мы знаем", – сказал Дебатто.

Эсперт уверен, что в Украине Путина ждет поражение, а никто из российских лидеров такого пережить не смог. Однако существует опасность, что к власти в россии придет человек, который будет еще хуже Путина.

«Если будет кто-то еще хуже, чем Путин – это проблема не только для России, но и для Запада. Если будет кто-то такой же, как и Путин, в России начнется парад суверенитетов, на которых притесняемые столетиями меньшинства восстанут», - предрек Дебатто, добавив, что почувствовав слабость Кремля послее проигрыша в войне они восстанут.

Напомним, среди мобилизованных россиян колоссальные потери.

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