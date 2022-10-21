Защитница "Азовстали" Зоряна Репецкая, которую освободили из российского плена 21 сентября, впервые встретилась с дочерьми.
Щемящий момент их встречи, сопровождающийся объятиями и слезами счастья, сняла на видео Леся Мирончук.
Зоряна Репецка после обороны Мариуполя попала в плен, где находилась 5 месяцев. Ее вместе с другими 214 украинскими военными вернули домой 21 сентября.
Всего тогда Украина в рамках большого обмена освободила 12 женщин.
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Напомним, оккупанты готовятся к "контрнаступлению" на одном из направлений, свозят "мобиков" и "вагнеровцев".
Также сообщалось, что семья украинского певца оказалась в оккупации, выжить удалось не всем.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Кремле за спиной Путина начали делить власть.