В Белгородской области рф застрелили солдата срочной службы, приняв его за "украинского диверсанта".

В россии сообщили, что в солдата сослуживец выстрелил случайно, но родственники убитого не верят в это.

По словам матери срочника, сначала ей рассказывали другую версию гибели сына, сообщает издание "Сибирь.Реалии".

Подозреваемый в убийстве солдат задержан и он признал свою вину, но следствие проверяет версию, что погибший Денис Таскаев был застрелен сослуживцем, который принял пострадавшего за "украинского диверсанта".

"Следователь сказал, что была перестрелка с разведывательными диверсионными группами, парни были "на взводе". Денис спускался в блиндаж, и сослуживец в испуге принял его за чужого", – рассказала мать убитого Татьяна, пересказывая слова следователя.

Кроме того, ранее командир роты утверждал, что срочник погиб в перестрелке с украинскими военнослужащими в ночь с 15 на 16 октября

Ранее сообщалось, что война в Украине сейчас находится на третьем этапе, то есть постепенном освобождении оккупированных территорий.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Министр подчеркнул, что ВСУ контролируют в Херсоне все мосты, поэтому у врага не будет возможности покинуть город, как это было во время деоккупации в Харьковской области.

Фактически российская армия оказалась в ловушке на правом берегу Днепра. Также Резников не верит, что оккупанты смогут вести уличные бои.

Напомним, оборвалась жизнь бойца, поднимающего флаг Украины над освобожденным островом Змеиный.

Кроме того, сообщалось, что ВСУ ударили по логову кадыровцев.

Также Politeka.net писала, что озвучено соотношение потерь Украины и россии.