Войска РФ ударили по Запорожской области - под обстрелами из реактивных систем залпового огня оказались город Орехов и село Преображенка.

В ночь на 26 октября войска РФ ударили по Запорожской области - вспыхнули пожары, известно о двух погибших и одном раненом. Об этом сообщил глава Запорожской областной военно-гражданской администрации Александр Старух.

"Ночной Орехов и село Преображенка поблизости. Оккупант применил реактивные системы залпового огня с зажигательными боеприпасами. В результате атаки возникли пожары в многоэтажном доме в центре города и частных домах вокруг. Горело шесть квартир. Общая площадь пожара была более 400 кв. м. Уже известно, что два человека погибли и один ранен в селе Преображенка", – рассказал глава ОВА.

Появилось видео с места одного из прилетов, где видна охваченная огнем многоэтажка.

Ранее сообщалось, что война в Украине сейчас находится на третьем этапе, то есть постепенном освобождении оккупированных территорий.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Министр подчеркнул, что ВСУ контролируют в Херсоне все мосты, поэтому у врага не будет возможности покинуть город, как это было во время деоккупации в Харьковской области.

Фактически российская армия оказалась в ловушке на правом берегу Днепра. Также Резников не верит, что оккупанты смогут вести уличные бои.

Напомним, оборвалась жизнь бойца, поднимающего флаг Украины над освобожденным островом Змеиный.

Кроме того, сообщалось, что ВСУ ударили по логову кадыровцев.

Также Politeka.net писала, что озвучено соотношение потерь Украины и россии.