Главнокомандующий ВСУ сообщил, что в боях за освобождение Харьковщины вместе с экипажем танка погиб Евгений Киктенко. Украинский защитник служил в 92-й отдельной механизированной бригаде ВСУ имени кошевого атамана Ивана Сирко.

"Победа дается нам очень тяжело. Ее цена – жизнь лучших воинов. Мы не отдадим одержанную кровью Победу в руки врагу. В память о тех, кто вернулся из боя на щите. Во имя целых поколений украинцев, боровшихся за свободу в прошлые годы. Ради наших детей и будущего", – написал Залужный в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Днепре выросло число раненых в результате ночного ракетного удара армии рф.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко, по его данным, трое из четырех раненых находятся в тяжелом состоянии

"Российская ракета, прилетевшая в Днепр, убила двух человек. По уточненной информации, есть четверо раненых. Это две женщины и двое мужчин. Все в больнице. Трое тяжелых", – написал Резниченко.

Как сообщили ранее в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины, ночной удар унес жизни беременной женщины и мужчины.

Напомним, оборвалась жизнь бойца, поднимающего флаг Украины над освобожденным островом Змеиный.

Кроме того, сообщалось, что ВСУ ударили по логову кадыровцев.

Также Politeka.net писала, что озвучено соотношение потерь Украины и россии.