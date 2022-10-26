Во временно оккупированном Херсоне в среду, 26 октября, был слышен взрыв.

Как сообщают местные Telegram-каналы, взрыв был на полигоне, где проходят учения мобилизованных россиян.

Российские военкоры так же сообщают о прилете, отмечая, что прогремел он первый раз за несколько дней затишья.

Официальной информации по состоянию на 13:00 нет.

Ранее сообщалось, что войска РФ ударили по Запорожской области - под обстрелами из реактивных систем залпового огня оказались город Орехов и село Преображенка.

В ночь на 26 октября войска РФ ударили по Запорожской области - вспыхнули пожары, известно о двух погибших и одном раненом. Об этом сообщил глава Запорожской областной военно-гражданской администрации Александр Старух.

Напомним, оборвалась жизнь бойца, поднимающего флаг Украины над освобожденным островом Змеиный.

Кроме того, сообщалось, что ВСУ ударили по логову кадыровцев.

Также Politeka.net писала, что озвучено соотношение потерь Украины и россии.