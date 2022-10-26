Российские оккупанты демонтировали в Херсоне памятник Григорию Потемкину.
Об этом сообщает депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook.
"Вслед за Ушаковым и Суворовым из Херсона "эвакуировался" и Потемкин. Осталось россиянам только его останки украсть из собора, интересно заберут ли?" – заявил он.
К слову, во временно оккупированном Херсоне в среду, 26 октября, был слышен взрыв.
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Как сообщают местные Telegram-каналы, взрыв был на полигоне, где проходят учения мобилизованных россиян.
Российские военкоры так же сообщают о прилете, отмечая, что прогремел он первый раз за несколько дней затишья.
Официальной информации по состоянию на 13:00 не было.
Напомним, оборвалась жизнь бойца, поднимающего флаг Украины над освобожденным островом Змеиный.
Кроме того, сообщалось, что ВСУ ударили по логову кадыровцев.
Также Politeka.net писала, что озвучено соотношение потерь Украины и россии.