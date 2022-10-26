Российские оккупанты демонтировали в Херсоне памятник Григорию Потемкину.

Об этом сообщает депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook.

"Вслед за Ушаковым и Суворовым из Херсона "эвакуировался" и Потемкин. Осталось россиянам только его останки украсть из собора, интересно заберут ли?" – заявил он.

К слову, во временно оккупированном Херсоне в среду, 26 октября, был слышен взрыв.

Как сообщают местные Telegram-каналы, взрыв был на полигоне, где проходят учения мобилизованных россиян.

Российские военкоры так же сообщают о прилете, отмечая, что прогремел он первый раз за несколько дней затишья.

Официальной информации по состоянию на 13:00 не было.

Напомним, оборвалась жизнь бойца, поднимающего флаг Украины над освобожденным островом Змеиный.

Кроме того, сообщалось, что ВСУ ударили по логову кадыровцев.

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