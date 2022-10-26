Военные национальной гвардии Украины 25 октября уничтожили российский склад боеприпасов на одном из восточных направлений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной гвардии.

«Бойцы одного из подразделений Национальной гвардии за минувшие сутки нанесли значительные потери врагу на одном из восточных направлений. Уничтожили состав БК, 1 бмд, 2 бмп, место сосредоточения личного состава противника и две единицы БАТ, которые враг использовал для инженерного оборудования своих позиций», — говорится в сообщении.

К слову, во временно оккупированном Херсоне в среду, 26 октября, был слышен взрыв.

Как сообщают местные Telegram-каналы, взрыв был на полигоне, где проходят учения мобилизованных россиян.

Российские военкоры так же сообщают о прилете, отмечая, что прогремел он первый раз за несколько дней затишья.

Официальной информации по состоянию на 13:00 не было.

Напомним, оборвалась жизнь бойца, поднимающего флаг Украины над освобожденным островом Змеиный.

Кроме того, сообщалось, что ВСУ ударили по логову кадыровцев.

Также Politeka.net писала, что озвучено соотношение потерь Украины и россии.