Военные национальной гвардии Украины 25 октября уничтожили российский склад боеприпасов на одном из восточных направлений.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной гвардии.
«Бойцы одного из подразделений Национальной гвардии за минувшие сутки нанесли значительные потери врагу на одном из восточных направлений. Уничтожили состав БК, 1 бмд, 2 бмп, место сосредоточения личного состава противника и две единицы БАТ, которые враг использовал для инженерного оборудования своих позиций», — говорится в сообщении.
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К слову, во временно оккупированном Херсоне в среду, 26 октября, был слышен взрыв.
Как сообщают местные Telegram-каналы, взрыв был на полигоне, где проходят учения мобилизованных россиян.
Российские военкоры так же сообщают о прилете, отмечая, что прогремел он первый раз за несколько дней затишья.
Официальной информации по состоянию на 13:00 не было.
Напомним, оборвалась жизнь бойца, поднимающего флаг Украины над освобожденным островом Змеиный.
Кроме того, сообщалось, что ВСУ ударили по логову кадыровцев.
Также Politeka.net писала, что озвучено соотношение потерь Украины и россии.