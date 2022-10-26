Служба безопасности Украины задержала депутата запрещенной партии "ОПЗЖ" и руководителя филиала столичного банка.

По сообщению спецслужбы , дельцов задержали в Киеве и Луцке.

"Одним из них оказался депутат Черниговского районного совета от запрещенной партии ОПЗЖ. Он предлагал потенциальным призывникам незаконно уезжать за пределы Украины под видом многодетных родителей. Для этого за деньги обещал предоставить фальшивые свидетельства о рождении детей и обеспечить беспрепятственное «сопровождение» через пропускные пункты», - отмечают в СБУ.

Стоимость своих «услуг» предприимчивый депутат оценивал от $3 тыс, а в качестве посредника для передачи денег он привлекал знакомого с Волыни.

Правоохранители не называют фамилию депутата.

В столице СБУ ликвидировало другой канал нелегальной миграции.

«Директор отделения одного из столичных банков за $16 тыс «гарантировал» уклончанам помощь в нелегальном пересечении госграницы из-за поддельных документов о непригодности к военной службе», - отмечают в спецслужбе.

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