Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил министру обороны россии шойгу, что "не следует прибегать к ядерному варианту", когда речь идет о войне в Украине.

Об этом Сингх сказал во время телефонного разговора с Шойгу 26 октября, сообщает CNN со ссылкой на индийское Минобороны.

Согласно сообщению, министр обороны Индии подтвердил позицию страны относительно необходимости идти по пути диалога и дипломатии для скорейшего разрешения конфликта.

"Он отметил, что любая сторона не должна прибегать к ядерному варианту, поскольку перспектива использования ядерного или радиологического оружия противоречит основным принципам гуманности ", – говорится в заявлении Минобороны Индии.

Ллойд Остин, Пентагон

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Отметим, что в мире не верят вымыслам россии о "грязной бомбе" Украины. Страна-агрессорка могла придумать этот фейк для совершения операции под чужим флагом, предположил экскомандующего войсками США в Европе генерал Бен Годжес.

Пентагон тоже считает ложью заявления Москвы. В то же время у Минобороны США нет и информации, которая бы указывала на готовность Путина применить ядерное оружие или "грязную бомбу" в Украине.

Ллойд Остин, Пентагон

Напомним, оборвалась жизнь бойца, поднимающего флаг Украины над освобожденным островом Змеиный.

Кроме того, сообщалось, что ВСУ ударили по логову кадыровцев.

Также Politeka.net писала, что озвучено соотношение потерь Украины и россии.