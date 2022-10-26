Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил министру обороны россии шойгу, что "не следует прибегать к ядерному варианту", когда речь идет о войне в Украине.

Об этом Сингх сказал во время телефонного разговора с Шойгу 26 октября, сообщает CNN со ссылкой на индийское Минобороны.

Согласно сообщению, министр обороны Индии подтвердил позицию страны относительно необходимости идти по пути диалога и дипломатии для скорейшего разрешения конфликта.

"Он отметил, что любая сторона не должна прибегать к ядерному варианту, поскольку перспектива использования ядерного или радиологического оружия противоречит основным принципам гуманности ", – говорится в заявлении Минобороны Индии.

Отметим, что в мире не верят вымыслам россии о "грязной бомбе" Украины. Страна-агрессорка могла придумать этот фейк для совершения операции под чужим флагом, предположил экскомандующего войсками США в Европе генерал Бен Годжес.

Пентагон тоже считает ложью заявления Москвы. В то же время у Минобороны США нет и информации, которая бы указывала на готовность Путина применить ядерное оружие или "грязную бомбу" в Украине.

Напомним, оборвалась жизнь бойца, поднимающего флаг Украины над освобожденным островом Змеиный.

Кроме того, сообщалось, что ВСУ ударили по логову кадыровцев.

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