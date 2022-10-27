Во временно оккупированном Мариуполе оккупанты решили "освятить" территорию вокруг разрушенного завода "Азовсталь".

Как сообщили в Мариупольском городском совете, россияне решили "изгнать демонов".

Помогали бороться с "бесами" представители русской православной церкви, организовавшие этот "ход".

После этого "верующие" отправились ходить по разрушенному городу, чтобы "освятить" разбомбленный войсками рф Мариуполь.

Ранее сообщалось, что украинские нацгвардейцы уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов.

Военные национальной гвардии Украины 25 октября уничтожили российский склад боеприпасов на одном из восточных направлений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной гвардии.

«Бойцы одного из подразделений Национальной гвардии за минувшие сутки нанесли значительные потери врагу на одном из восточных направлений. Уничтожили состав БК, 1 бмд, 2 бмп, место сосредоточения личного состава противника и две единицы БАТ, которые враг использовал для инженерного оборудования своих позиций», — говорится в сообщении.

Напомним, оборвалась жизнь бойца, поднимающего флаг Украины над освобожденным островом Змеиный.

Кроме того, сообщалось, что ВСУ ударили по логову кадыровцев.

Также Politeka.net писала, что озвучено соотношение потерь Украины и россии.