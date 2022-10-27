Армия рф снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины - повреждено оборудование в центральных областях.

Как сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем тг-канале, теперь энергетики вынуждены вводить более жесткие ограничения.

«Чтобы не допустить полного обесточивания центрального региона, энергетики вынуждены вводить более жесткие ограничения. Размер необходимого ограничения электроэнергии в Киеве, Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме», – написал Тимошенко.

В ДТЭК "Киевские электросети" заявили, что в результате атак россиян из строя выведен ряд критически важных объектов, что повлекло за собой дефицит мощности в размере 30% потребления. Чтобы не допустить полного обесточивания, вводятся "беспрецедентные экстренные ограничения".

Энергетики просят потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.

Бизнес-клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Графики стабилизационных отключений, составленные накануне, больше не актуальны.

Тем временем обстановка на Херсонском направлении меняется в худшую сторону, ВСУ будет очень сложно.

Также сообщалось, что в Сети появились кадры поспешного беегства Ксении Собчак из России.

Кроме того, Politeka.net писала, что мать украинского военнопленного пытались задушить посреди дня в Киеве.