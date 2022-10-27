Об этом сообщили в так называемой "администрации" города.

"С сегодняшнего дня в Бердянске "правоохранителями" начата выборочная предупредительная проверка. В случае выявления факта, что гражданин подписан на пропагандистские ресурсы киевского режима, на первый раз такой человек получает предупреждение", - сообщают оккупанты.

Если нарушение выявят повторно, рашисты грозятся штрафовать жителей.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном россиянами в Мариуполе некоторые жители до сих пор живут в палатках и готовят еду на кострах.

По словам жителей, ключи от "новых домов" оккупанты раздают только "своим".

"Когда ключи от новых домов раздавали, почему-то ни одному из тех, кто здесь с нами живет, не дали. Все эти красивые дома – они не для тех, кто потерял жилье. Они для своих, приближенных, так сказать", - говорят жители многострадального города.

По словам советника мэра Петра Андрющенко, помимо всего прочего, в городе растет смертность.

«Мариуполь. Кладбище. Смертность растет. Кладбище расползается. Из-за отустности у большинства умерших пожилых людей близких и родных растет количество безымянных могил», - сообщил Андрющенко.

Напомним, защитник с Азовстали рассказал, почему пал Мариуполь.

Также сообщалось, что семья украинского певца оказалась под обстрелами в Мариуполе, спаслись не все.

Кроме того, Politeka.net писала о беде с героем обороны Мариуполя.