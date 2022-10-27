Боевик из РФ Александр Филиев, пошел воевать против Украины в 2014 году. Оставшись без рук и зрения, оккупант теперь мечтает оформить себе военную пенсию, сообщает в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Поднялись в администрацию, вышел правая рука, на тот момент был Карякин. Он сказал прямым текстом: ты пас коров, вот там ты и подорвался. Если будете много где-то что-то говорить, вашей семьей и вам будет очень плохо. И все", – пожаловался захватчик.
Советник мэра Мариуполя Андрющенко подчеркнул, что каждого оккупанта, воюющего в Украине, ждет такая судьба.
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Видео можно увидеть здесь.
Ранее сообщалось, что во временно оккупированном россиянами в Мариуполе некоторые жители до сих пор живут в палатках и готовят еду на кострах.
По словам жителей, ключи от "новых домов" оккупанты раздают только "своим".
"Когда ключи от новых домов раздавали, почему-то ни одному из тех, кто здесь с нами живет, не дали. Все эти красивые дома – они не для тех, кто потерял жилье. Они для своих, приближенных, так сказать", - говорят жители многострадального города.
По словам советника мэра Петра Андрющенко, помимо всего прочего, в городе растет смертность.
«Мариуполь. Кладбище. Смертность растет. Кладбище расползается. Из-за отустности у большинства умерших пожилых людей близких и родных растет количество безымянных могил», - сообщил Андрющенко.
Напомним, защитник с Азовстали рассказал, почему пал Мариуполь.
Также сообщалось, что семья украинского певца оказалась под обстрелами в Мариуполе, спаслись не все.
Кроме того, Politeka.net писала о беде с героем обороны Мариуполя.