Российский захватчик, воевавший против Украины в 2014 году, пожаловался, что его бросили и оставили без выплат.

Боевик из РФ Александр Филиев, пошел воевать против Украины в 2014 году. Оставшись без рук и зрения, оккупант теперь мечтает оформить себе военную пенсию, сообщает в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Поднялись в администрацию, вышел правая рука, на тот момент был Карякин. Он сказал прямым текстом: ты пас коров, вот там ты и подорвался. Если будете много где-то что-то говорить, вашей семьей и вам будет очень плохо. И все", – пожаловался захватчик.

Советник мэра Мариуполя Андрющенко подчеркнул, что каждого оккупанта, воюющего в Украине, ждет такая судьба.

Видео можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном россиянами в Мариуполе некоторые жители до сих пор живут в палатках и готовят еду на кострах.

По словам жителей, ключи от "новых домов" оккупанты раздают только "своим".

"Когда ключи от новых домов раздавали, почему-то ни одному из тех, кто здесь с нами живет, не дали. Все эти красивые дома – они не для тех, кто потерял жилье. Они для своих, приближенных, так сказать", - говорят жители многострадального города.

По словам советника мэра Петра Андрющенко, помимо всего прочего, в городе растет смертность.

«Мариуполь. Кладбище. Смертность растет. Кладбище расползается. Из-за отустности у большинства умерших пожилых людей близких и родных растет количество безымянных могил», - сообщил Андрющенко.

Напомним, защитник с Азовстали рассказал, почему пал Мариуполь.

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