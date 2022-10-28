Об этом, как пишет Politeka.net, в своем Телеграм-канале заявил политический эксперт, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко, комментируя речь лидера Кремля на «Валдае».
Романенко подчеркнул, что «Путин очищает россию» и обратил внимание на его заявление о потерях:
"Потери там местами, знаете, доходят - я говорю об этом с сожалением - потери бывают один к десяти, один к восьми, а в последнее время почти все время один к семи, один к восьми. Людей не жалеют совсем. Разве истинные патриоты своей страны могут это допустить", - заявил Путин.
«Путин не врет. На бахмутском направлении русские каждый день пускают в расход роту мобиков-зеков. Каждый день 120 русских солдатиков только под Бахмутом отправляются в ватную Вальхаллу, чтоб порадовать старичка Путина. Старичок, как истинный патриот своего тщеславия доведёт соотношение потерь и к одной к двадцати, лишь омские, якутские и саратовские ребята хоть одним глазиком увидели Бахмут. Среди русских ребят популярна поговорка: «Увидеть Бахмут и умереть». Пока получается только умереть», - подчеркнул Романенко.
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По его словам, за «туристами» под прикрытием артиллерии и авиации идет волна «вагнеровцев. Получив отпор, откатываются назад.
«Каждый день с 18-00 все повторяется. Подумайте, только под Бахмутом ВСУ за месяц закопают 4000 единиц биомусора от которого чекисты избавляют России. Истинная цель чекистов в этой войне - убить всех лишних. Убить оппозицию, национальные меньшинства, заключённых. Всех, кто помешает строить ватный рай «России для русских», посыпанный ядерным пеплом», - пишет Романенко, призвав украинцев помнить о ежеминутных подвигах ребят из ВСУ.
Напомним, на Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои, а противник несет огромные потери.
Так, с российской стороны в настоящее время насчитывается около 8 тысяч погибших оккупантов.
«Это за последние полтора месяца», - говорил советник Офиса президента Алексей Арестович.