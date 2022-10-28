«Украинцы, когда вы ворчите, что нет света четыре часа, что задолбали сирены, то помните, что под Бахмутом каждую ночь ребята из ВСУ отправляет волну за волной этих тварей на тот свет».

Об этом, как пишет Politeka.net, в своем Телеграм-канале заявил политический эксперт, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко, комментируя речь лидера Кремля на «Валдае».

Романенко подчеркнул, что «Путин очищает россию» и обратил внимание на его заявление о потерях:

"Потери там местами, знаете, доходят - я говорю об этом с сожалением - потери бывают один к десяти, один к восьми, а в последнее время почти все время один к семи, один к восьми. Людей не жалеют совсем. Разве истинные патриоты своей страны могут это допустить", - заявил Путин.

«Путин не врет. На бахмутском направлении русские каждый день пускают в расход роту мобиков-зеков. Каждый день 120 русских солдатиков только под Бахмутом отправляются в ватную Вальхаллу, чтоб порадовать старичка Путина. Старичок, как истинный патриот своего тщеславия доведёт соотношение потерь и к одной к двадцати, лишь омские, якутские и саратовские ребята хоть одним глазиком увидели Бахмут. Среди русских ребят популярна поговорка: «Увидеть Бахмут и умереть». Пока получается только умереть», - подчеркнул Романенко.

По его словам, за «туристами» под прикрытием артиллерии и авиации идет волна «вагнеровцев. Получив отпор, откатываются назад.

«Каждый день с 18-00 все повторяется. Подумайте, только под Бахмутом ВСУ за месяц закопают 4000 единиц биомусора от которого чекисты избавляют России. Истинная цель чекистов в этой войне - убить всех лишних. Убить оппозицию, национальные меньшинства, заключённых. Всех, кто помешает строить ватный рай «России для русских», посыпанный ядерным пеплом», - пишет Романенко, призвав украинцев помнить о ежеминутных подвигах ребят из ВСУ.

Напомним, на Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои, а противник несет огромные потери.

Так, с российской стороны в настоящее время насчитывается около 8 тысяч погибших оккупантов.

«Это за последние полтора месяца», - говорил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Также сообщалось, что сейчас происходит на Херсонщине.