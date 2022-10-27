Как пишет Politeka.net, пока еще президент россии владимир путин в четверг, 27 октября, выступил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Как обычно, правды из уст руководителя оккупационными войсками в Украине никто не дождался. Интерес зрителей был прикован к другому - внешнему виду путина.
Как можно увидеть на стоп-кадре, у путина что-то случилось с рукой. Один из юзеров Твиттер решил обсудить состояние путина, поделившись скрином.
"Оно уже разлагается, в понедельник...", - написал в публикации пользователь.
Юзеры начали активно комментировать публикацию:
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"В следующий понедельник?", "Ну если не в следующий, то через неделю уже точно", "Когда хотел уколоть ботокс еще и в руки, но что-то пошло не так", "Скоро уже будет, это прекрасный понедельник", "Рука, как у Елизаветы при встрече с Трасс".
Напомним, Путин в отчаянии сделал свою последнюю ставку
А еще Politeka сообщала, что Путин изменил стратегию и тактику в войне против Украины
Также Politeka писала, что Зеленский назвал четкое условие, когда это станет возможным