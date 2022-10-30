История о расторжении «зернового соглашения» Россией была вопросом времени.

Об этом в эфире Громадського радіо сообщил политолог Александр Антонюк.

«Россия была не очень довольна, когда подписывали «зерновые соглашения» даже с самого начала, потому что она ломала их планы. Потому что в этом случае нужно было понимать, что у них в планах было: реализация краденого зерна и сохранение этого коридора, который бы оберегал их от дополнительных санкций», — подчеркнул Александр Антонюк.

Турция может не брать на себя первую инициативу, чтобы отреагировать на шаг России – это может сделать Великобритания как союзник НАТО.

«Позицию президента Эрдогана мы до завтрашнего дня получим. Для Эрдогана — это тоже такая своеобразная оплеуха, которая разрушает его планы быть «миротворцем», — заметил политолог.

Отметим, что выход россии из зерновой сделки на самом деле очередной позор самой же россии. Причём, с множеством негативных последствий именно для Москвы.

Также сообщалось, что американский генерал спрогнозировал кардинальное изменение ситуации на фронте.

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