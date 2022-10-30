Во временно оккупированном Херсоне появилось знамя Украины. Его на одной из вышек установили патриоты, ожидающие освобождения города от ВС РФ.

Ответные фото в воскресенье, 30 октября, на своем Telegram-канале обнародовал блогер и журналист Константин Рыженко. Он не уточнил, где именно были сделаны снимки.

"Херсон, движение сопротивления передает приветствие. Ждем ВСУ", – говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ пытаются окружить город: когда украинские войска освободят Херсон, Буданов дал прогноз.

Также сообщалось, что американский генерал спрогнозировал кардинальное изменение ситуации на фронте.

Кроме того, Politeka.net писала, что экс-разведчик озвучил хитроумный план Китая и роль в нем Украины.