Во временно оккупированном Херсоне появилось знамя Украины. Его на одной из вышек установили патриоты, ожидающие освобождения города от ВС РФ.
Ответные фото в воскресенье, 30 октября, на своем Telegram-канале обнародовал блогер и журналист Константин Рыженко. Он не уточнил, где именно были сделаны снимки.
"Херсон, движение сопротивления передает приветствие. Ждем ВСУ", – говорится в сообщении.
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Напомним, ВСУ пытаются окружить город: когда украинские войска освободят Херсон, Буданов дал прогноз.
Также сообщалось, что американский генерал спрогнозировал кардинальное изменение ситуации на фронте.
Кроме того, Politeka.net писала, что экс-разведчик озвучил хитроумный план Китая и роль в нем Украины.