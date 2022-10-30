Несколько тысяч жителей поселка городского типа Большая Александровка на Херсонщине понемногу приходят в себя от оккупации, в которой находились более полугода.

Так, местной жительнице Ольге пришлось рожать в подвале во время оккупации, передает "Факты".

Женщина из-за гордости не обращалась к российским медикам. Родила дочь в подвале своего дома под шквальными вражескими обстрелами.

"У нас первая линия огня, постоянно были обстрелы, я четыре месяца с детьми не выходила на улицу. Принуждали нас уехать в россию с детьми, говорили: собирай вещи. А этот ребенок уже гражданин российской федерации, мы конечно отказывались", – говорит Ольга. .

В подвале семья живет до сих пор. В их доме нет ни одной уцелевшей комнаты. И сейчас, говорит Ольга, опасность не исчезла. Россияне продолжают обстреливать уволенную Большую Александровку.

"Был прилет, вот через окно. За десять минут до этого с детьми на диване сидели", – рассказывает женщина.

Разбиты админздания, сожжены автомобили, разбиты дома, заминированы улицы, нет газа и света – так сейчас живет Великая Александровка.

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