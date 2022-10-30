Российское оккупационно-террористическое войско ежедневно совершает военные преступления в Украине: от мародерства до терактов против мирного населения.
Командование сил специальных операций ВСУ опубликовало наглядное фото.
Очередное подтверждение нарушения российскими оккупантами законов и обычаев войны зафиксировали разведчики ССО.
Украинские военные во время разведки местности зафиксировали, как во временно оккупированном населенном пункте российские оккупанты-мародеры посреди дня несут по улицам мешки с награбленным имуществом украинцев.
"Одно фото, демонстрирующее всю суть российских оккупантов. Воины ССО Украины во время разведки местности зафиксировали, как так называемые "освободители" забирают имущество мирных людей в одном из захваченных населенных пунктов. Мародеры даже не прятались и таскали мешки с награбленными улицами среди белого дня", - подписали фото в пресс-службе.
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Также сообщалось, что американский генерал спрогнозировал кардинальное изменение ситуации на фронте.
Кроме того, Politeka.net писала, что экс-разведчик озвучил хитроумный план Китая и роль в нем Украины.