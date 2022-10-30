Для россиян типично предлагать "переговоры" после того, как они совершат очередное преступление.
Об этом заявил в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Модель поведения россиян так предсказуема: если они совершат преступление вечером, ждите, что утром они предложат "поговорить".
Вчера они подвергли риску голода миллионы людей, сегодня изображают готовность к переговорам. Никто не должен обманываться этим", - написал министр.
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Отметим, что выход россии из зерновой сделки на самом деле очередной позор самой же россии. Причём, с множеством негативных последствий именно для Москвы.
Отметим также, что позорное решение кремля бьет по "миротворческим" планам Турции.
Напомним, ВСУ пытаются окружить город: когда украинские войска освободят Херсон, Буданов дал прогноз.
Также сообщалось, что американский генерал спрогнозировал кардинальное изменение ситуации на фронте.
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