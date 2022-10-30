Для россиян типично предлагать "переговоры" после того, как они совершат очередное преступление.

Об этом заявил в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Модель поведения россиян так предсказуема: если они совершат преступление вечером, ждите, что утром они предложат "поговорить".

Вчера они подвергли риску голода миллионы людей, сегодня изображают готовность к переговорам. Никто не должен обманываться этим", - написал министр.

Отметим, что выход россии из зерновой сделки на самом деле очередной позор самой же россии. Причём, с множеством негативных последствий именно для Москвы.

Отметим также, что позорное решение кремля бьет по "миротворческим" планам Турции.

Напомним, ВСУ пытаются окружить город: когда украинские войска освободят Херсон, Буданов дал прогноз.

Также сообщалось, что американский генерал спрогнозировал кардинальное изменение ситуации на фронте.

Кроме того, Politeka.net писала, что экс-разведчик озвучил хитроумный план Китая и роль в нем Украины.