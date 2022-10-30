В российском Татарске Новосибирской области депутат "единой россии" переехал ребенка и уехал.

Как сообщают местные СМИ, после ДТП мужчина вышел из машины и попытался поставить ребенка на ноги, однако не смог этого сделать. Затем он сел в автомобиль и уехал. Известно, что ребенок был доставлен в реанимацию и о дальнейшей его судьбе не известно.

За рулем автомобиля находился член совета депутатов Татарского района Сергей Мамонтов.

Инцидент у себя в блоге прокомментировал боец ВСУ 25 Десантно-Штурмовой Бригады, позывной "Мучной".

"Когда депутат "единой россии" давит колесами ребенка, а затем оставляет его умирать - это норма. А украинцы фашисты, потому что хотят жить в правовом государстве без таких сергеев мамонтовых за рулем и при должности", - отметил боец, опубликовав видео инцидента.

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