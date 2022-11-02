В Москве начали активную подготовку укрытий, в том числе противорадиационных.

Сообщается, что в российской столице закупают биотуалеты, скамейки, воду и лекарства. Об этом пишет один из российских Telegram-каналов "База".

В одном из округов Москвы активно готовят около 900 убежищ.

"Там оборудуют спальные места, завозят биотуалеты, скамейки, запас питьевой воды и лекарств. Этой работой занимаются городские службы, причём в активном темпе – по словам руководства, такие убежища надо организовать "к вчерашнему дню", – говорится в сообщении.

В подвалах проводят свет и воду, закупают продукты и дрова.

Добавим, ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сообщил, что операция по освобождению временно оккупированного Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

По словам Буданова, ВСУ пытаются окружить город и изолировать российские войска.

"Это именно то, что мы пытаемся сделать. Но внешне они противостоят. Они пытаются помешать нашему движению вперед, и вы должны понимать, что бои идут ежедневно", - добавил он.

Напомним, решающая битва за Херсон все ближе.

Также сообщалось, что в США назвали единственный вариант окончания войны.

Кроме того, Politeka.net писала, сколько на самом деле может быть двойников у Путина.