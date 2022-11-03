Видео опубликовал в Телеграм советник Министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Весело живем. Куда еще дальше? Ну как, вода – колодец. Газа нет, угля нет. Уголь есть, но цена бешеная", – жалуется россиянин, добавив, что о простых людях в рф вспоминают только накануне выборов.
Еще одна россиянка добавила, что у россиян нет нормальных условий для жизни.
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"И работаем, и налоги платим, и все, и должно быть… ну как – у нас это есть, но почему у наших жителей этого нет", – добавила женщина.
Другая россиянка заявила, что ей не жаль европейцев, потому что в россии некоторые люди живут без газа. Женщина после жалоб добавила, что от простых людей в стране-агрессоре ничего не зависит и они не смогут ничего изменить.
Ранее Польская Государственная лесная охрана взяла в аренду центр, где ранее было посольство России.
Так, в апреле из-за неуплаты аренды был расторгнут договор с посольством России по аренде здания.
Россияне оставили помещения в ужасном состоянии, в здании выбиты окна, пол оказался гнилым, обрушилась крыша, разбитой стала техника и мебель.
Здание оказалось в ужасном состоянии насколько, что теперь придется строить новое.
Напомним, потери среди оккупантов продолжают стремительно расти.
Также сообщалось, что украинская патриотка оказалась шпионкой.
Кроме того, Politeka.net писала, что болезнь Путина прогрессирует.