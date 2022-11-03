Так, пользователи сети активно публикуют видео с разных районов Гомеля, где отчетливо слышно звуки сирены.
Напомним, Гомель является самым близким городом к границе с Черниговской областью, и одним из самых больших городов Беларуси.
Ранее в белорусских СМИ сообщалось, что с 1 по 3 ноября на Гомельщине будут звучать сирены. О комплексной проверке автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны с включением электросирен сообщило областное управление МЧС Беларуси.
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Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что у украинцев и белорусов один враг, Российская империя, и обоим народам необходимо выходить из-под ее влияния.
Также Тихановская напомнила, что еще совсем недавно многие украинцы иначе относились к Лукашенко.
«Надеюсь, что украинцы, которые так восхваляли Лукашенко все эти годы, потому что не понимали, что происходит, уже никогда не вернутся к нарративу "в Беларуси улицы чистые и молоко вкусное", - высказала надежду собеседница журналистов.
Напомним, россия вслед за мобиками перебрасывает в Беларусь инженерные войска.
Также сообщалось, что Беларусь прячет на одном из своих аэродромов российские истребители, которые могут нести ракеты "Кинжал".
Кроме того, Politeka.net писала, где в Украине готовятся к эвакуации, если начнется новое вторжение со стороны Беларуси.