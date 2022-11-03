Так, глава МИД считает, что веерные отключения электроэнергии могут позитивно сказаться на рождаемости, об этом сообщил Кулеба в интервью испанской радиостанции Cadena SER.
«На самом деле я думаю, что, возможно, в Украине улучшится рождаемость из-за этих отключений электроэнергии, потому что люди должны оставаться дома без света.
Так что это лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью. И я говорю это серьезно», – сказал Кулеба.
Ранее Кулеба сообщал, что часть Киевского региона осталась без света.
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«Энергетики уже работают над ликвидацией последствий. Также в регионе вводятся экстренные отключения электроэнергии! Подготовьтесь к длительному отсутствию электричества», - сообщал Кулеба, призвав жителей, у которых не выключали свет, не забывать об экономном потреблении электроэнергии.
Также сообщалось, что курс доллара отреагировал на ракетную атаку.
Кроме того, Politeka.net писала о таинственном взрыве на аэродроме в россии.
Также напомним, что украинцев предупредили о последствиях новой масштабной атаки.