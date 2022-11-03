Мужчину задержали и обвинили в том, что во время прямых эфиров в TikTok он поддерживал Украину и ВСУ в войне, развязанной россией, передает "Беларускі Гаюн".
После задержания, силовики записали с мужчиной «покаянное видео», где заставили сказать, что теперь он поддерживает российскую армию и принудили петь "День Победы".
Ранее сообщалось, что в белорусском Гомеле, который находится возле границы с Украиной, прозвучали звуки воздушной тревоги.
Так, пользователи сети активно публикуют видео с разных районов Гомеля, где отчетливо слышно звуки сирены.
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Напомним, Гомель является самым близким городом к границе с Черниговской областью, и одним из самых больших городов Беларуси.
Ранее в белорусских СМИ сообщалось, что с 1 по 3 ноября на Гомельщине будут звучать сирены. О комплексной проверке автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны с включением электросирен сообщило областное управление МЧС Беларуси.
Напомним, россия вслед за мобиками перебрасывает в Беларусь инженерные войска.
Также сообщалось, что Беларусь прячет на одном из своих аэродромов российские истребители, которые могут нести ракеты "Кинжал".
Кроме того, Politeka.net писала, где в Украине готовятся к эвакуации, если начнется новое вторжение со стороны Беларуси.