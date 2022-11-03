Во время программы известного российского пропагандиста Бориса Корчевникова, Басков рассказал, что ездил в военный госпиталь к ранеными оккупантами. Тогда его попросили подняться к потерявшему ногу командиру батальона. Российский оккупант попросил обнять певца в знак благодарности.

Вспоминая эту историю певец разрыдался назвал военных преступников, которые вторглись на территорию Украины "героями".

В конце путинский певец призвал россиян "спасать самих себя" и благодарить оккупантов за то, что пока там умирают, россияне могут гулять и есть в ресторанах.

К слову, зрителей удивили изменения во внешности Баскова, который за несколько месяцев сильно набрал вес.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки ликвидировали более 700 оккупантов, таким образом с 24 февраля по 3 октября потери врага составили около 74 000 человек.

Таковы официальные данные Генштаба ВСУ, сообщает Politeka.net.

«+750. Не плохо! Что-то мне напоминает, что мобилизацию в России возобновят очень скоро!» – прокомментировал цифры известный украинский журналист Роман Цимбалюк.

О вероятности объявления очередной мобилизации в России высказался и военно-политический эксперт Александр Коваленко.

Вместо вывода российские командиры пытаются все подразделения держать в зоне боевых действий, даже те, которые потеряли боеспособность.

Напомним, также сообщалось, что битва за Херсон все ближе.

Кроме того, Politeka.net писала, что россия вслед за мобиками перебрасывает в Беларусь инженерные войска.

Также сообщалось, почему россияне готовятся к отводу артиллерии из-под Херсона.