Российские оккупанты жалуются на постоянные обстрелы, большое количество раненых и на то, что армия рф не готова воевать зимой.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, в перехваченном разговоре российский оккупант, находящийся в Луганской области, рассказал о бесперспективности дальнейших военных действий армии рф.

путинский захватчик отметил, что ВСУ постоянно обстреливают их позиции артиллерией. Также украинские военные применяют дроны для разведки и атак.

"Видишь дрон летит. Х**к яичко сбрасывают на тебя. Бум! Четыре человека 300-ые", - заявил оккупант.

Также он рассказал, что у украинских войск лучшее оборудование и обеспечение, а российская армия не готова к зиме.

"Я тебе больше скажу. У них намного-много лучше, чем у нас. Они 8 лет окапывались здесь, а им пох*ю на эту зиму! У них тепляки (тепловизоры - ред.), ночники. А у нас них*я ", - жалуется оккупант.

Также военные рф жалуется, что российская артиллерия плохо работает, поэтому часто бьет по оккупантам.

Ранее сообщалось, что в россии, в столице Татарстана Казани мобилизованные устроили массовый бунт.

Десятки мобиков вышли на протест из-за плохих условий на учебно-тренировочном полигоне.

Мобилизованные недовольны из-за отсутствия дров, воды и еды, а также жалуются, что им выдали ржавые автоматы 70-х годов. На видео слышно, как один из протестующих требует поставить стиральные машины – и тогда они "каждый день с утра до вечера в грязи будут с удовольствием".

На переговоры к участникам протеста вышел полковник. Ему пригрозили физической расправой, если проблемы не будут решены. Офицер ушел под свист и скандирование оскорблений.

Напомним, потери среди оккупантов продолжают стремительно расти.

Также сообщалось, что украинская патриотка оказалась шпионкой.

Кроме того, Politeka.net писала, что болезнь путина прогрессирует.