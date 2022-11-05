Российских "мобиков" бросают на фронт почти без подготовки, такие войска не смогут добавить наступательного потенциала.

Об этом сообщило в Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В сводке сообщается, что вооруженные силы рф уже перегружены, обеспечивая подготовку примерно 300 тысяч военных, необходимых для их "частичной мобилизации", которая была объявлена путиным 21 сентября.

В Министерстве сообщают, что проблемы будут усугубляться из-за осеннего ежегодного призыва с 1 ноября, который, привлечет еще около 120 тысяч человек.

По данным британской разведки, призывники имеют минимальную подготовку или вообще не проходят ее.

Опытных офицеров и инструкторов отправили на войну в Украинуи некоторые из них уже убиты.

Также сообщается, что российские военные проводят учения в Беларуси из-за нехватки личного состава, боеприпасов и оборудования в рф.

"Развертывание войск с небольшой подготовкой или без нее не дает дополнительных наступательных боевых возможностей", - говорится в сводке Минобороны Британии.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты жалуются на постоянные обстрелы, большое количество раненых и на то, что армия рф не готова воевать зимой.

В перехваченном разговоре российский оккупант, находящийся в Луганской области, рассказал о бесперспективности дальнейших военных действий армии рф.

путинский захватчик отметил, что ВСУ постоянно обстреливают их позиции артиллерией. Также украинские военные применяют дроны для разведки и атак.

"Видишь дрон летит. Х**к яичко сбрасывают на тебя. Бум! Четыре человека 300-ые", - заявил оккупант.

Также он рассказал, что у украинских войск лучшее оборудование и обеспечение, а российская армия не готова к зиме.

"Я тебе больше скажу. У них намного-много лучше, чем у нас. Они 8 лет окапывались здесь, а им пох*ю на эту зиму! У них тепляки (тепловизоры - ред.), ночники. А у нас них*я ", - жалуется оккупант.

Также военные рф жалуется, что российская артиллерия плохо работает, поэтому часто бьет по оккупантам.

Напомним, потери среди оккупантов продолжают стремительно расти.

Также сообщалось, что украинская патриотка оказалась шпионкой.

Кроме того, Politeka.net писала, что болезнь путина прогрессирует.