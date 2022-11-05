В городе Ожиш (северо-восток Польши, недалеко от границ с Беларусью, Литвой и Калининградской областью России) начались учения НАТО PUMA-22.

Об этом сообщает PAP со ссылкой на слова спикера 18-й механизированной дивизии майора Пшемыслава Липчинского.

Известно, что в военных маневрах принимают участие около двух тысяч военнослужащих и около 300 единиц военной техники.

В учениях также участвуют войска из Великобритании и США, военные маневры продлятся до 9 ноября.

В них задействованы 1700 солдат Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, США и Великобритании, а также около 300 единиц техники.

По официальной информации, будет отрабатываться: маневрирование обороны, форсирование водной преграды на реке Сан, ликвидация заражения химическими подразделениями, проверка порядка вызова артиллерийского огня и медицинской эвакуации, пожаротушение.

Ранее сообщалось, что российских "мобиков" бросают на фронт почти без подготовки, такие войска не смогут добавить наступательного потенциала.

Об этом сообщило в Министерство обороны Великобритании.

В сводке сообщается, что вооруженные силы рф уже перегружены, обеспечивая подготовку примерно 300 тысяч военных, необходимых для их "частичной мобилизации", которая была объявлена путиным 21 сентября.

В Министерстве сообщают, что проблемы будут усугубляться из-за осеннего ежегодного призыва с 1 ноября, который, привлечет еще около 120 тысяч человек.

По данным британской разведки, призывники имеют минимальную подготовку или вообще не проходят ее.

Опытных офицеров и инструкторов отправили на войну в Украинуи некоторые из них уже убиты.

Также сообщается, что российские военные проводят учения в Беларуси из-за нехватки личного состава, боеприпасов и оборудования в рф.

"Развертывание войск с небольшой подготовкой или без нее не дает дополнительных наступательных боевых возможностей", - говорится в сводке Минобороны Британии.

Напомним, потери среди оккупантов продолжают стремительно расти.

Также сообщалось, что украинская патриотка оказалась шпионкой.

Кроме того, Politeka.net писала, что болезнь путина прогрессирует.