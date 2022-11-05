Литовские пограничники не пропустили в страну поезда из РФ в Беларусь.
Пограничники обнаружили, что на некоторых вагонах была военная символика России, передает DELFI.
"В одном поезде было три вагона, в другом - два. Пустые вагоны должны были следовать через Литву транзитом в Беларусь. Пограничники не позволили этого сделать", - говорится в сообщении.
Литва распорядилась отцепить пять вагонов с символикой рф и отправить их обратно в Калининградскую область.
Только после этого поезда пропустят транзитом на территорию Литвы.
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Ранее сообщалось, что в россии, в столице Татарстана Казани мобилизованные устроили массовый бунт.
Десятки мобиков вышли на протест из-за плохих условий на учебно-тренировочном полигоне.
Мобилизованные недовольны из-за отсутствия дров, воды и еды, а также жалуются, что им выдали ржавые автоматы 70-х годов. На видео слышно, как один из протестующих требует поставить стиральные машины – и тогда они "каждый день с утра до вечера в грязи будут с удовольствием".
На переговоры к участникам протеста вышел полковник. Ему пригрозили физической расправой, если проблемы не будут решены. Офицер ушел под свист и скандирование оскорблений.
Напомним, потери среди оккупантов продолжают стремительно расти.
Также сообщалось, что украинская патриотка оказалась шпионкой.
Кроме того, Politeka.net писала, что болезнь путина прогрессирует.