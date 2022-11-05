Служба охраны госграницы Литвы не пропустила в страну вагоны с российской военной символикой.

Литовские пограничники не пропустили в страну поезда из РФ в Беларусь.

Пограничники обнаружили, что на некоторых вагонах была военная символика России, передает DELFI.

"В одном поезде было три вагона, в другом - два. Пустые вагоны должны были следовать через Литву транзитом в Беларусь. Пограничники не позволили этого сделать", - говорится в сообщении.

Литва распорядилась отцепить пять вагонов с символикой рф и отправить их обратно в Калининградскую область.

Только после этого поезда пропустят транзитом на территорию Литвы.

Ранее сообщалось, что в россии, в столице Татарстана Казани мобилизованные устроили массовый бунт.

Десятки мобиков вышли на протест из-за плохих условий на учебно-тренировочном полигоне.

Мобилизованные недовольны из-за отсутствия дров, воды и еды, а также жалуются, что им выдали ржавые автоматы 70-х годов. На видео слышно, как один из протестующих требует поставить стиральные машины – и тогда они "каждый день с утра до вечера в грязи будут с удовольствием".

На переговоры к участникам протеста вышел полковник. Ему пригрозили физической расправой, если проблемы не будут решены. Офицер ушел под свист и скандирование оскорблений.

Напомним, потери среди оккупантов продолжают стремительно расти.

Также сообщалось, что украинская патриотка оказалась шпионкой.

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