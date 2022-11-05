В Луганской области Нацгвардейцы разгромили скопление техники и живой силы россиян - появилось видео.

Бойцы 27-й Печерской бригады НГУ обнаружили и нанесли огневое поражение по скоплению бронетехники и позициям врага в Луганской области.

"В результате успешно выполненной задачи гвардейцы уничтожили 5 танков, 2 бронированные боевые машины и живую силу противника, точные потери которой подсчитываются", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российских "мобиков" бросают на фронт почти без подготовки, такие войска не смогут добавить наступательного потенциала.

Об этом сообщило в Министерство обороны Великобритании.

В сводке сообщается, что вооруженные силы рф уже перегружены, обеспечивая подготовку примерно 300 тысяч военных, необходимых для их "частичной мобилизации", которая была объявлена путиным 21 сентября.

В Министерстве сообщают, что проблемы будут усугубляться из-за осеннего ежегодного призыва с 1 ноября, который, привлечет еще около 120 тысяч человек.

По данным британской разведки, призывники имеют минимальную подготовку или вообще не проходят ее.

Опытных офицеров и инструкторов отправили на войну в Украинуи некоторые из них уже убиты.

Также сообщается, что российские военные проводят учения в Беларуси из-за нехватки личного состава, боеприпасов и оборудования в рф.

"Развертывание войск с небольшой подготовкой или без нее не дает дополнительных наступательных боевых возможностей", - говорится в сводке Минобороны Британии.

Напомним, потери среди оккупантов продолжают стремительно расти.

Также сообщалось, что украинская патриотка оказалась шпионкой.

Кроме того, Politeka.net писала, что болезнь путина прогрессирует.