Бойцы 27-й Печерской бригады НГУ обнаружили и нанесли огневое поражение по скоплению бронетехники и позициям врага в Луганской области.
"В результате успешно выполненной задачи гвардейцы уничтожили 5 танков, 2 бронированные боевые машины и живую силу противника, точные потери которой подсчитываются", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российских "мобиков" бросают на фронт почти без подготовки, такие войска не смогут добавить наступательного потенциала.
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Об этом сообщило в Министерство обороны Великобритании.
В сводке сообщается, что вооруженные силы рф уже перегружены, обеспечивая подготовку примерно 300 тысяч военных, необходимых для их "частичной мобилизации", которая была объявлена путиным 21 сентября.
В Министерстве сообщают, что проблемы будут усугубляться из-за осеннего ежегодного призыва с 1 ноября, который, привлечет еще около 120 тысяч человек.
По данным британской разведки, призывники имеют минимальную подготовку или вообще не проходят ее.
Опытных офицеров и инструкторов отправили на войну в Украинуи некоторые из них уже убиты.
Также сообщается, что российские военные проводят учения в Беларуси из-за нехватки личного состава, боеприпасов и оборудования в рф.
"Развертывание войск с небольшой подготовкой или без нее не дает дополнительных наступательных боевых возможностей", - говорится в сводке Минобороны Британии.
Напомним, потери среди оккупантов продолжают стремительно расти.
Также сообщалось, что украинская патриотка оказалась шпионкой.
Кроме того, Politeka.net писала, что болезнь путина прогрессирует.