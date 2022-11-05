Марьяна находилась в Мариуполе с начала войны, женщина была беременной. Ее батальон дислоцировался на металлургическом заводе имени Ильича. Город был под постоянными обстрелами и бомбардировками, поэтому уехать с линии фронта было невозможно, рассказала медик BBC News.
"Нашу машину остановили. Нам сказали: "С этого момента вы пленены Российской Федерации. Шаг вправо или шаг влево – и стреляем. Мне было так страшно", — говорит Марьяна.
В плену она находилась полгода. В Оленевке спала на полу, не имела доступа к здоровой пище и свежему воздуху. Во время допросов ее запугивали, она боялась, что ребенок родится в плену и малыша заберут. Однажды этим ей пригрозил российский чиновник.
"Он сказал, если я не отвечу так, как ему нужно, он отправит меня в лагерь в Россию, а моего ребенка заберут. Это было действительно ужасно, я так плакала", – рассказала Марьяна.
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В июле у Марьяны ухудшилось самочувствие и ее отвезли на УЗИ.
"Я увидела ее ручки и ножки. Она развернула кулачок и показала мне свои пять мизинцев. Я плакала и плакала. Мне сказали, что ребенок в порядке, но он очень маленький, и мне нужно больше есть и принимать больше витаминов", — вспоминает медикиня.
Позже Марьяну перевели в родильное отделение временно оккупированного Донецка.
На последних неделях беременности появилась информация о возможном обмене пленными и, к счастью, он состоялся.
После 20 часов тяжелого пути медик оказалась в Украине, а через четыре дня Марьяна родила здоровую девочку Анну.
Ранее сообщалось, что глава ОП Андрей Ермак 3 октября сообщил, что удалось освободить 6 офицеров, 101 рядового и сержанта.
Также Ермак добавил, что 74 освобожденных военных защищали "Азовсталь".
"Мы вернули домой многих раненых в боях. В частности, нам удалось обменять тяжелораненых из Мариуполя, из «Азовстали», ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела. Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, не чувствующими часть лица, с инфицированными ранами", - сообщил глава ОП.
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