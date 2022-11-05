С собой они забрали все ценное, что было в ОГА.

Так, россияне украли мебель, технику и другое имущество, вместо этого оставив кучи мусора, сообщает журналист местного издания "Мост".

"В здании Херсонской ОГА пусто. Россияне вынесли оттуда все ценное, оставив после себя только мусор. Из кабинета главы ОГА исчезла мебель, телевизор и другое имущество", – говорится в сообщении.

В кабинетах местных чиновников захватчики оставили матрацы и горы мусора.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты жалуются на постоянные обстрелы, большое количество раненых и на то, что армия рф не готова воевать зимой.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, в перехваченном разговоре российский оккупант, находящийся в Луганской области, рассказал о бесперспективности дальнейших военных действий армии рф.

путинский захватчик отметил, что ВСУ постоянно обстреливают их позиции артиллерией. Также украинские военные применяют дроны для разведки и атак.

"Видишь дрон летит. Х**к яичко сбрасывают на тебя. Бум! Четыре человека 300-ые", - заявил оккупант.

Также он рассказал, что у украинских войск лучшее оборудование и обеспечение, а российская армия не готова к зиме.

"Я тебе больше скажу. У них намного-много лучше, чем у нас. Они 8 лет окапывались здесь, а им пох*ю на эту зиму! У них тепляки (тепловизоры - ред.), ночники. А у нас них*я ", - жалуется оккупант.

Также военные рф жалуется, что российская артиллерия плохо работает, поэтому часто бьет по оккупантам.

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