В деоккупированной Балаклее на Харьковщине погибла семья из четырех человек, среди которых двое детей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"В дежурную часть отдела полиции № 1 Изюмского РУП поступило сообщение от местной жительницы о том, что она обнаружила без признаков жизни своих родственников. В квартире правоохранители обнаружили тела 59-летней женщины, 34-летнего мужчины, девочек 6-ти и 13-ти лет", - говорится в сообщении.

Заявительница рассказала, что из-за низкой температуры в доме семья иногда включала газовые конфорки в качестве подогрева.

При этом работники ГСЧС и газовой службы при осмотре установили, что в квартире газовая вытяжка была засорена и не функционировала.

Тела погибших направлены в морг. Согласно заключению эксперта, причиной смерти стало отравление угарным газом.

По данному факту следователь возбудил уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".

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