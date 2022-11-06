Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
"В дежурную часть отдела полиции № 1 Изюмского РУП поступило сообщение от местной жительницы о том, что она обнаружила без признаков жизни своих родственников. В квартире правоохранители обнаружили тела 59-летней женщины, 34-летнего мужчины, девочек 6-ти и 13-ти лет", - говорится в сообщении.
Заявительница рассказала, что из-за низкой температуры в доме семья иногда включала газовые конфорки в качестве подогрева.
При этом работники ГСЧС и газовой службы при осмотре установили, что в квартире газовая вытяжка была засорена и не функционировала.
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Тела погибших направлены в морг. Согласно заключению эксперта, причиной смерти стало отравление угарным газом.
По данному факту следователь возбудил уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".
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